Уровень внешнего долга России к ВВП достиг исторического уровня

Уровень внешнего долга России по отношению к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15 процентов по итогам первого квартала 2023 года. Об этом сообщает Центробанка.

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В мае было подсчитано, что задолженность перед нерезидентами по итогам прошлого года составляла 16,6 процента, что стало минимальным значением с 1993 года.

Однако по итогам первого квартала объем внешнего долга продолжил сокращаться до 15,45 процента. В денежном выражении государственный и корпоративный долг России составил 354,8 миллиарда долларов (27,35 триллиона рублей) на конце марта 2023 года.