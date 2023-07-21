Турция недосчитается двух миллионов туристов из РФ
Существует большая вероятность, что туристический поток из России в Турцию составит около пяти миллионов человек, хотя до этого ожидали роста показателя до семи миллионов, заявил в ходе пресс-конференции президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
По его словам, ситуация обусловлена повышением стоимости летних путевок на 47%, а также ослаблением рубля. Так, в текущем году по турпотоку будут примерно прошлогодние показатели, отметил собеседник.
Уманский также подчеркнул, что рост стоимости подразумевает повышение цен в самой Турции. Рост составляет 30%, уточнил специалист.
Он указал на то, что в 2022 году средний чек на туры в Турцию составлял около 170 тысяч рублей, в 2023-м - 250 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного аналитиками «ВсеИнструменты.ру», в России существенным образом увеличился спрос на товары для туризма и кемпинга: в июле 2023 года их продажи выросли на 107% в сравнении с таким же периодом прошлого года.