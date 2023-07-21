Египет остановил поставки СПГ в Европу

Терминалы в Египте практически полностью остановили загрузку сжиженного природного газа (СПГ), так как стране самой не хватает топлива из-за жары. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Летом два египетских терминала СПГ Idku и Damietta остановили отгрузку сжиженного газа. Если в июне их не было вообще, то в июле — из Египта ушел лишь один танкер СПГ. С учетом того, что в регионе установилась достаточно жаркая погода, топливо в первую очередь идет на внутреннее потребление. По словам министра нефти страны Тарека аль-Муллы, поставки СПГ в Европу возобновятся к октябрю, так как сейчас на экспорт вообще не остается топлива.

По данным агентства, в Египте работают два терминала СПГ совокупной мощностью в 12 млн тонн (16,5 млрд кубометров) в год. Через них проходит как египетский, так и израильский газ. При этом есть опасения, что возникли проблемы с инфильтрацией воды на огромном газовом месторождении Зохр в Средиземном море. Поэтому поставки топлива могли остановиться.