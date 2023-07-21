Госдума одобрила индексацию ставок акцизов на табак и крепкий алкоголь

Госдума приняла в III, окончательном чтении поправки в закон о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, которые предусматривают индексацию ставок акцизов на алкоголь, табак и другие подакцизные товары на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах.

Как заявлял ранее статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов, ставки акцизов проиндексированы на уровень инфляции согласно прогнозу Минэкономразвития.

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Устанавливаются следующие ставки акцизов: с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 643 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 669 рублей; с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 696 рублей.

Акциз на виноградное и плодовое сусло, плодовые сброженные материалы, виноматериалы, кроме крепленого вина наливом, устанавливается в размере: с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 36 рублей за литр; с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 37 рублей, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 38 рублей.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин (кроме крепленого, ликерного вина), виноматериалы (кроме крепленого вина наливом), фруктовых вин, плодовых, игристых вин, включая российское шампанское, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков, устанавливаются в размере: на 2024 год - 643 рубля за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; на 2025 год - 669 рублей; на 2026 год - 696 рублей.

Ставки акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, виноматериалов, фруктовых вин, плодовой алкогольной продукции, игристых вин, включая российское шампанское, сидра, пуаре, медовухи, а также за исключением винных напитков, виноградосодержащих напитков, плодовых алкогольных напитков) устанавливаются в размере: с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 514 рублей за литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре; с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 535 рублей; с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 556 рублей.

Ставка акциза на вина (за исключением крепленых, ликерных вин) и фруктовые вина составит: с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно - 36 рублей за литр; с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 37 рублей; с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 38 рублей.

Акциз на винные напитки, виноградосодержащие напитки, плодовые алкогольные напитки устанавливается с 1 января по 31 декабря 2024 года включительно на уровне 47 рублей; с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 49 рублей; с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 51 рубль.

Акциз на сидр, пуаре, медовуху на 2024 год составит 26 рублей за литр, на 2025 год - 27 рублей, на 2026 год - 28 рублей.

Акциз на игристые вина, включая российское шампанское, составит на 2024 год 47 рублей за литр, на 2025 год - 49 рублей, на 2026 год - 51 рубль.

Акциз на пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% на 2024 год составит 26 рублей за литр, на 2025 год - 27 рублей, на 2026 год - 28 рублей.

Акциз на пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% составит в 2024 году 49 рублей за литр, на 2025 год - 51 рубль, на 2026 год - 53 рубля.

Акцизы на табачную продукцию

Акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) составит в 2024 году 4,318 тыс. рубля за 1 кг, в 2025 году - 4,491 тыс. рубля, в 2026 году - 4,671 тыс. рубля.

Ставки акцизов на сигары устанавливаются в размере: на 2024 год - 292 рублей за штуку, на 2025 год - 304 рубля, на 2026 год - 316 рублей.

Ставки акцизов на сигариллы (сигариты), биди, кретек составят на 2024 год - 4,159 тыс. рубля за 1 тыс. штук, на 2025 год - 4,325 тыс. рубля, на 2026 год - 4,498 тыс. рубля.

Акцизы на сигареты и папиросы на 2024 год составят 2,731 тыс. рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3,709 тыс. рубля за 1 тыс. штук; на 2025 год - 2,84 тыс. рубля плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3,857 рубля; на 2026 год - 2,954 тыс. рубля плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4,011 тыс. рубля.

Ставка акцизов на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, установлена на 2024 год в размере - 9,094 тыс. рубля за кг, на 2025 год - 9,458 тыс. рубля, на 2026 год - 9,836 тыс. рубля.