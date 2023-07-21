Китайский чат-бот ответил на вопрос о наступлении дефолта в США

США столкнутся с дефолтом в том случае, если проблемы экономического и политического характера не будут решены в стране. Об этом заявил китайский-чат бот ERNIE Bot, передает агентство «Прайм».

При этом ИИ отметил, что сейчас достаточно проблематично сообщить, когда точно это случится.

ERNIE Bot также сообщил, что драйвером кризиса являются разные факторы, среди которых политическая ситуация, экономическое благосостояние, изменение на международном рынке.

В июле Минфин США сообщил, что дефицит бюджета страны снова оказался выше ожидаемого. Он достиг отметки в 227,8 миллиарда долларов.

Также зафиксировано увеличение расходов до 646,1 миллиарда (+17.6 процентов год к году).