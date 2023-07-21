В Эстонии рост цен на продовольствие побил многолетний рекорд

Продовольственная корзина в Эстонии на июнь 2023 года оказалась на 22,3% дороже, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет Postimees, ссылаясь на данные Эстонского института конъюнктуры (EKI).

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По данным EKI, речь идет о самой дорогой июньской продовольственной корзине с 1992 года. Так, в июне стоимость продовольственной корзины (рассчитывается из потребности на неделю) составила €117,28, что превышает показатель за июнь 2022 года на €21,35. Подорожали почти все товары потребительской корзины, только цена картофеля немного снизилась. Особенно значительно подорожали сахар, рыба, мучные товары, овощи и яблоки.

В публикации отметили, что если взять среднюю зарплату по стране в €1400, то в месяц на еду расходуется треть заработка. Если же человек получает минимальный установленный заработок в размере €670, то на еду у него уйдут все деньги.

По данным EKI, сложившаяся ситуация в Эстонии оказывает отрицательное влияние на благосостояние местных жителей. Кроме того, чувство уверенности у эстонцев достигло самой низкой отметки, а прогнозы на экономическое положение семей пессимистичны.