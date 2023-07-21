В Италии указали на почти полное отсутствие поставок украинского зерна в Африку
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто заявил газете la Stampa, что Киев поставил 95% зерна не в африканские государства, однако отсутствие агропродукции на рынке негативным образом отразится на континенте, передает агентство «Прайм».
По словам министра, «это, безусловно, элемент беспокойства».
«Когда у этих стран нет этого зерна, они переходят к его поискам в других местах, что неизбежно приводит к росту мировых цен. Следствием этого является то, что Африке становится все труднее его покупать», — подчеркнул он.
Крозетто отметил, что Европа также столкнется с негативными последствиями в связи с дестабилизацией в африканском регионе.
Ранее российская сторона поставила в известность Турцию, Украину и ООН о том, что прекращает зерновую сделку. Она подразумевала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.