ЦБ анонсировал операции на валютном рынке
Банк России анонсировал проведение с 1 августа операций на валютном рынке на фоне использования средств ФНБ. Соответствующую информацию регулятор опубликовал на своем официальном сайте.
Подчеркивается, что ежедневный объем операций достигнет 2,3 млрд рублей.
«С 1 августа 2023 года Банк России помимо регулярных операций по покупке (продаже) иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по итогам каждого полугодия Банк России будет определять сумму продажи (покупки) иностранной валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период.
Ранее сообщалось, что комитетом Госдумы по бюджету и налогам была одобрена поправка в Бюджетный кодекс (БК), по которой средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 2024 года могут направляться на государственную поддержку формирования долгосрочных сбережений.