ЦБ анонсировал операции на валютном рынке

Банк России анонсировал проведение с 1 августа операций на валютном рынке на фоне использования средств ФНБ. Соответствующую информацию регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

Подчеркивается, что ежедневный объем операций достигнет 2,3 млрд рублей.

«С 1 августа 2023 года Банк России помимо регулярных операций по покупке (продаже) иностранной валюты в рамках бюджетного правила начнет осуществлять операции в связи с использованием средств Фонда национального благосостояния (далее - ФНБ) для их размещения в разрешенные финансовые активы внутри экономики России», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по итогам каждого полугодия Банк России будет определять сумму продажи (покупки) иностранной валюты в размере нетто-объема инвестирования средств ФНБ в рублях в этот период.