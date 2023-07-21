Набиуллина: Экономика России достигла докризисного уровня

Экономика РФ в целом достигла докризисного уровня, за исключением нефтегазового сектора из-за влияния на него внешних санкций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции", - сказала Набиуллина.
"Однако структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам", - добавила она.
Глава ЦБ отметила, что в большинстве из отраслей, ориентированных на внутренний спрос, "началось превышение докризисного уровня", но в части экономики, которая ориентирована на экспорт, возможности для полного восстановления производства остаются ограниченными.