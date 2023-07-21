Набиуллина: Экономика России достигла докризисного уровня

"В целом экономика достигла докризисного уровня, если вынести за скобки нефтегазовый сектор, где действуют жесткие внешние санкции", - сказала Набиуллина.



"Однако структурные изменения экономики создали существенную неоднородность по отдельным отраслям и регионам", - добавила она.