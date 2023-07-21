В ЦБ предупредили о вторичных эффектах ослабления рубля

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции выступила с предупреждением по поводу ослабления рубля, которое произошло недавно. Так, по ее словам, падение курса еще не полностью перенеслось в цены. Она не исключила появления вторичных эффектов, передает агентство «Прайм».

Набиуллина назвала одновременное снижение экспорта и рост импорта ключевым фактором снижения позиций национальной валюты в июне-июле.

Также, по словам главы регулятора, экономике в целом удалось достичь докризисного уровня за исключением нефтегазового сектора.

Она сочла ограниченными возможности для полного восстановления экспортоориентированных отраслей экономики России.

Кроме того, Набиуллина указала на замедление роста мировой экономики. По ее словам, ситуация ведет к удешевлению российского экспорта.