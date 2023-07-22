Что такое исламский банкинг: как работает, отличия от обычного

Банк России готовится к запуску пилотного проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане. Осенью Госдума 2023 года займется рассмотрением соответствующего законопроекта. Примечательно, что в стране уже пытались внедрить этот способ банковской работы. Редакция «Рамблера» разбиралась, как работает исламский банкинг и в чем его особенности.

Что такое исламский банкинг

Видео дня

Исламский банкинг – это способ ведения банковской деятельности, который основан на соблюдении религиозных правил шариата. Его нормам должны соответствовать любые юридические и финансовые действия.

Исламский банкинг строится на принципах, которые описаны в Священном писании, Коране, и Священном предании, Сунне.

Что в исламском банкинге подпадает под запрет

Под строгий запрет для мусульман подпадает ростовщичество и проценты по кредитам и вкладам. Им также запрещено осуществлять покупку облигаций и привилегированных акций.

Кроме того, мусульманам нельзя участвовать в рискованных сделках и спекуляциях. В исламе есть специальный термин «гарар», который обозначает неопределенность и опасность. В связи с этим через исламский банкинг запрещено работать со спекулятивными инструментами. Речь идет, в частности, об опционах и форвардах.

Также для мусульман действует запрет на инвестирование в производство и продажу алкоголя и табака, производство и торговлю оружием, производство и переработку нехаляльного мяса. Вкладывать средства им нельзя и в азартные игры, лотереи, а также развлекательную индустрию «для взрослых».

Кроме того, мусульманам нельзя инвестировать в товары, которые в буквальном смысле нельзя потрогать руками. Это касается, к примеру, криптовалюты. Таким лицам также запрещены к покупке фьючерсы и свопы.

Мусульманам разрешено инвестирование средств только в реальные продукты.

Как работает исламский банкинг

Банки создают новые банковские или инвестиционные продукты для мусульман на основе Шариатских стандартов, AAOIFI. Они не могут быть внедрены без одобрения авторитетных теологов и улемов.

Мусульманам предлагают финансовые операции, которые заменяют традиционные, с учетом религиозных особенностей. Оформление обычных кредитов и хранение денег на депозитах недоступны для мусульман, однако исламский банкинг предусматривает наличие большого числа услуг.

В частности, существует исламский лизинг — «иджара». Под традиционным лизингом подразумевается выплата процентной ставки за пользование имуществом. Однако Коран это запрещает. «Иджара» представляет собой передачу имущества во временное пользование другому лицу в обмен на арендные платежи.

В чем отличие исламского лизинга от классического

Главное отличие исламского лизинга от классического заключается в том, что имущество, сдаваемое в аренду, в любом случае будет оставаться у лизингодателя. Но клиенту может быть предоставлено право выкупа оборудования, которое было взято в аренду. При этом важно иметь специальное соглашение, которое носит название «иджара ва-иктина».

Также в исламских финансах есть такое понятие, как «мушарака» (совместное предприятие). Под ним подразумевается совместное финансирование какого-либо проекта несколькими инвесторами при участии кредитной организации. Предполагается передача финансов несколькими вкладчиками банку. Финансовая организация финансирует определенный проект данными деньгами. Проценты банк не получает, однако в данном случае предусмотрено вознаграждение.

Партнеру предоставляется доля в качестве оплаты труда, участия в проекте и управленческого опыта.

Остальная прибыль распределяется между банком и партнером.

Также в исламском банкинге есть такое понятие, как «кард аль-хасан». Это беспроцентная ссуда. Исламские банки могут дать беспроцентную ссуду физическому или юридическому лицу, однако требуется вернуть долг в конкретный срок. В частности, такая ссуда может быть предоставлена организации на реализацию общественно значимых проектов.

Среди других ведущих терминов банков исламских стран – «бей-би-силаа» (операция, при которой покупатель отдает частями деньги за товар), «мурабаха» (исламская ипотека), «мудараба» (исламский депозит), «сукук» (исламские ценные бумаги), «закят» (мусульманский налог), «такафул» (страхование по исламским принципам).

Сможет ли прижиться исламский банкинг в России

Эксперты отмечают, что благодаря введению исламского банкинга в России финансовый рынок станет доступнее для большой доли граждан. Они выражает уверенность в том, что такие меры простимулируют приток инвестиций из мусульманских стран.

Также специалисты обращают внимание на то, что «такафул» уже сейчас активно используется российскими экспортерами. Они указывают на то, что с точки зрения затрат и надежности экспортерам это выгоднее, поэтому они пользуются, будучи абсолютно немусульманами.

Работа исламского банкинга в других странах

Исламские банки в основном расположены на Ближнем Востоке, а также в странах Персидского залива и в Малайзии. К 2024 году объем финансов, которые управляются по правилам шариата, должен превысить 3,7 трлн долларов. В 2019 году показатель достиг 2,88 трлн долларов.