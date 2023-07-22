Названа причина, почему ЕС не может конфисковать российские активы

Лидеры Евросоюза в силу ряда обстоятельств пока не смогли достичь согласия по вопросу о конфискации российских активов и передаче их Киеву. Об этом пишет The Economist.

По мнению экспертов, Брюссель не спешит конфисковывать средства, аккумулированные в европейском депозитарии Euroclear, так как тревожится за репутацию евро.

Любые действия против активов Банка России, уточнили аналитики, пошатнут доверие к гособлигациям и европейской валюте в качестве средства сбережения со стороны регуляторов всей планеты.

Высокие юридические риски, заметили авторы статьи, есть у инициативы по передаче средств в организации, которые предлагают более высокий доход, и последующему перечислению денег в фонд ЕС.

Наложение ареста в одностороннем порядке также было отвергнуто ЕС, так как нарушает ключевые нормы международного права, отметили эксперты.