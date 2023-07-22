Названы главные угрозы продовольственной безопасности

Эксперты подчеркнули, что рост цен на продовольствие в мире ожидался, поскольку до этого стоимость продуктов в течение года только снижалась. По данным агентства, цены всегда устойчивы в плане снижения, но при этом легко подвержены всевозможным внешним факторам, которые сразу заставляют их резко расти.