Лукашенко предложил Путину создание совместного экономического плана

«Я бы хотел попросить еще раз, чтоб наши правительства продумали план экономический. Я записал себе суть — опора на собственные силы. Надо выстроить план развития нашего отечества, как я говорю, два государства — одно отечество, и мы это можем сделать. Основные силы здесь, в России, с давних времен, и если наши правительства выработают такой план, то это будет неплохо», — пояснил Лукашенко.