В России хотят ограничить число экспортеров топлива

Как пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, Минэнерго ведет обсуждение с правительством проекта документа, который предполагает ограничение экспорта бензина. В рамках этого проекта планируется создание закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт.

Целью этой меры является борьба с серым экспортом бензина, который, по мнению регуляторов и участников рынка, является одной из причин повышения оптовых цен в последние месяцы.

Два источника сообщили, что Минэнерго уже направило предложения вице-премьеру по топливно-энергетическому комплексу Александру Новаку. На совещании с нефтекомпаниями 30 июня Новак поручил ФАС и Минэнерго разработать меры по предотвращению серого экспорта.

Проблема обострилась в прошлом году. Из-за санкций и падения оптовых цен на топливо, российским экспортерам, включая не связанных с нефтекомпаниями трейдеров, стало выгодно закупать топливо на внутреннем рынке и экспортировать его. В этом случае экспортер получал топливо по цене, сниженной на величину демпфера. Даже с учетом уплаты акциза и НДС, что не требуется при нормальном экспорте, такие сделки оставались выгодными.

Правительство предприняло попытки пресечь серый экспорт, но полностью этого сделать не удалось. В 2023 году была введена заградительная пошлина в размере 20 тыс. рублей за тонну на экспорт бензина и дизтоплива, за которые уже был уплачен демпфер. Однако эта пошлина не распространилась на НПЗ, поэтому некоторые экспортеры продолжают использовать схемы серого экспорта.