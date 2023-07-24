В России хотят ограничить число экспортеров топлива

В России задумались об ограничении числа экспортеров бензина. Соответствующий вопрос прорабатывает Правительство РФ и Минэнерго, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Издание указывает на формирование властями списка НПЗ, которым будет разрешен экспорт.

Подчеркивается, что мера направлена на пресечение серого экспорта бензина. Регуляторы и участники рынка уверены в том, что он является одним из факторов повышения оптовых цен в последнее время.

По словам двух собеседников газеты, с соответствующими предложениями Минэнерго уже обратилось к вице-премьеру Александру Новаку.

Мера касается по большей части средних и мини-НПЗ, «которые не производят товарный продукт», утверждают собеседники издания.

Принятие документа ожидается не раньше четвертого квартала.