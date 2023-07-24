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СМИ: власти обсуждают ограничение числа экспортеров бензина

В России задумались об ограничении числа экспортеров бензина. Соответствующий вопрос прорабатывает Правительство РФ и Минэнерго, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В России хотят ограничить число экспортеров топлива
© РИА Новости

Издание указывает на формирование властями списка НПЗ, которым будет разрешен экспорт.

Подчеркивается, что мера направлена на пресечение серого экспорта бензина. Регуляторы и участники рынка уверены в том, что он является одним из факторов повышения оптовых цен в последнее время.

По словам двух собеседников газеты, с соответствующими предложениями Минэнерго уже обратилось к вице-премьеру Александру Новаку.

Мера касается по большей части средних и мини-НПЗ, «которые не производят товарный продукт», утверждают собеседники издания.

Принятие документа ожидается не раньше четвертого квартала.

На прошлой неделе биржевая стоимость бензина марок «Регуляр-92» и «Премиум-95» в европейской части России снова продемонстрировала рекордно высокие уровни. Бензин Аи-92 подорожал за день на 1,84%. Цена преодолела отметку в 62 тыс. рублей за тонну, до 62,653 тыс. рублей за тонну.

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