WSJ: Россия продает нефть дороже установленного потолка цен

По сообщению Argus Media, Россия добилась успеха на международном нефтяном рынке, установив цену, превышающую стоимость, установленную западными странами. Об этом пишет Wall Street Journal.

Стоимость флагманского сорта нефти Urals впервые превысила отметку в $60 за баррель с декабря прошлого года, когда США и их союзники ввели новые антироссийские санкции. Как уточняет издание, это свидетельствует о том, что Москве удалось приспособиться к ограничениям, хоть и частично.

Ранее СМИ сообщали, что Россия намного снизила скидки на свою нефть, которую она поставляет в Индию, и выставляет счета на цену немного ниже установленного Западом потолка в $60 за баррель, но с дополнительной оплатой в $11-19 за доставку к западному побережью страны.