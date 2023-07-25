Киргизия ввела режим ЧС из-за дефицита энергии

Власти Киргизии ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике на следующие три года из-за резкого роста дефицита энергии. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Киргизия с 1 августа вводит режим ЧС в энергетической отрасли из-за растущего дефицита электроэнергии внутри страны. Особый режим продлится до 31 декабря 2026 года. Основная причина растущего энергодефицита — низкий уровень притока воды в бассейне реки Нарын, из-за чего снижается выработка электроэнергии на местных ГЭС. При этом потребление в республике быстро растет.

По данным издания, власти страны пока еще не говорят о возможном отключении потребителей для экономии энергии. Однако источники газеты указали, что такой сценарий вполне вероятен, так как регуляторы энергосистемы каждый год зимой просят население уменьшать потребление утром и вечером. Эксперты рынка добавляют, что выработка ГЭС сильно зависит от погодных условий, так как пиковое потребление энергии зимой происходит во время понижения уровня рек.

Аналитики посчитали, что постройка новых ГЭС, которые хотят власти Киргизии, требует больших временных и финансовых затрат. Однако логичнее бы выглядела постройка АЭС, которая закроет сезонный разрыв по выработке энергии.