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Bloomberg дало негативную оценку экономической ситуации в Европе

Агентство Bloomberg заявило о разрушении европейской экономики, передает «Прайм». Оно выпустило материал, в котором говорится, что обнародованные показатели в ведущих странах не выглядят оптимистично. Речь идет о таких государствах, как Германия и Франция.

Bloomberg дало негативную оценку экономической ситуации в Европе
© globallookpress.com

Индекс менеджеров по закупкам Flash S&P Global для Германии продемонстрировал снижение до самой минимальной отметки в текущем году (48,3 в июне).

Распознать рецессию в стране можно с помощью индикаторов – они не должны находиться ниже 50.

Во Франции показатель составил 46,6, что является 32-месячным минимумом.

По мнению главного экономиста Гамбургского коммерческого банка Сайруса де ла Рубиа, есть высокая вероятность что экономика Германии будет в рецессии во второй половине года.

Подчеркивается, что столь негативная динамика в Германии обусловлена низкой активностью в обрабатывающей промышленности.

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