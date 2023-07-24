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Назван способ возродить экономику Украины

Украина, лишающаяся работоспособного мужского населения, остро нуждается в том, чтобы покинувшие страну женщины вернулись обратно. Об этом пишет Bloomberg.

Назван способ возродить экономику Украины
© globallookpress.com

По данным издания, неспособность убедить вернуться 2,8 миллионов женщин трудоспособного возраста, которые вынужденно покинули страну после начала военных действий, будет стоить Украине 10% ее годового валового внутреннего продукта.

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«Это 20 миллиардов долларов в год в худшем случае», - отмечается в статье.

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, власти считают победой то, что украинские семьи объединяются на родине, а не за границей.

«Поэтому самая главная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям», - подчеркнула она.

Однако сами беженки, у ряда которых высшее образование и навыки работы в международных компаниях, не торопятся возвращаться на Украину, устраиваясь на работу за рубежом. В частности, Дарья Честина рассказала изданию, что не готова вернуться на Украину из Бразилии, где сейчас живет с девятилетней дочерью Варварой, так как боится за ребенка.

Валерия Люлько, которая ранее жила в Киеве и помогала иностранным компаниям, включая Paramount Global и Hasbro Inc. , лицензировать продукты в Украине, также заявила, что увезла своего 12-летнего сына в безопасное место и сейчас работает в Германии.

Несмотря на то, что ей «не очень нравится необходимость заполнять бумажные формы и проверять свой почтовый ящик на наличие почты после гиперцифровых государственных служб Украины и она не фанат стратифицированной школьной системы Германии», она надеется получить постоянную рабочую визу в стране, отмечается в статье.

Согласно официальным данным, с начала СВО в Польшу прибыло около 10 млн украинских беженцев. В стране остались около 1,5 млн из них. При этом газета The New York Times отмечала, что украинские беженцы приехавшие в Великобританию, включая высококвалифицированных врачей, не могут найти работу в стране и вынуждены возвращаться обратно.

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