Назван способ возродить экономику Украины

Украина, лишающаяся работоспособного мужского населения, остро нуждается в том, чтобы покинувшие страну женщины вернулись обратно. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, неспособность убедить вернуться 2,8 миллионов женщин трудоспособного возраста, которые вынужденно покинули страну после начала военных действий, будет стоить Украине 10% ее годового валового внутреннего продукта.

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«Это 20 миллиардов долларов в год в худшем случае», - отмечается в статье.

По словам заместителя министра экономики Украины Татьяны Бережной, власти считают победой то, что украинские семьи объединяются на родине, а не за границей.

«Поэтому самая главная задача сейчас для Украины, для украинского правительства — сделать все возможное, чтобы женщины с детьми вернулись к своим мужьям», - подчеркнула она.

Однако сами беженки, у ряда которых высшее образование и навыки работы в международных компаниях, не торопятся возвращаться на Украину, устраиваясь на работу за рубежом. В частности, Дарья Честина рассказала изданию, что не готова вернуться на Украину из Бразилии, где сейчас живет с девятилетней дочерью Варварой, так как боится за ребенка.

Валерия Люлько, которая ранее жила в Киеве и помогала иностранным компаниям, включая Paramount Global и Hasbro Inc. , лицензировать продукты в Украине, также заявила, что увезла своего 12-летнего сына в безопасное место и сейчас работает в Германии.

Несмотря на то, что ей «не очень нравится необходимость заполнять бумажные формы и проверять свой почтовый ящик на наличие почты после гиперцифровых государственных служб Украины и она не фанат стратифицированной школьной системы Германии», она надеется получить постоянную рабочую визу в стране, отмечается в статье.