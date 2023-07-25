Стало известно о подорожании российской пшеницы

Стоимость российской пшеницы, которая на прошлой неделе выросла с $230 до более чем $240 за тонну, может в дальнейшем увеличиться до $250–260 за тонну. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

В публикации отмечается, что в текущем сезоне экспорт пшеницы из России может установить новый рекорд. В издании об аграрных рынках России и мира "Совэкон" считают, что в этом сезоне экспорт пшеницы из России может оказаться рекордным. На это повлияет ожидаемое сокращение поставок украинской и австралийской пшеницы, что поддержит российский экспорт уже в новом сезоне.

По мнению одного из собеседников "Ъ" среди крупных экспортеров, биржевой рост цен получится транслировать в стоимость реальных контрактов, а российская пшеница, даже при росте цен на нее, будет дешевле европейской и сохранит конкурентное преимущество. До этого в Координационном центре ООН по зерновой сделке заявили, что с начала действия зерновой сделки 27 июня 2022 года ни одно судно с российскими удобрениями не было отправлено.