Россияне оказались лидерами по оформлению ВНЖ в Турции

По итогам 2022 года россияне оказались лидерами по оформлению видов на жительство (ВНЖ) в Турции по сравнению с гражданами других стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Института статистики Turkstat.

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На россиян пришлась доля в 25 процентов от общего числа ВНЖ. В общей сложности граждане России оформили более 99,8 тысячи документов. С 2021 года показатель вырос на 77 процентов — тогда россияне получили 22,2 тысячи ВНЖ.

За 2022 год вид на жительство в Турции получили более 408 тысяч человек. На граждан Украины пришлась доля в 8,1 процента (32 тысячи документов), на жителей Ирана — 6,5 процента (26 тысяч), Афганистана — 5,4 процента (24 тысячи). Граждане Ирака получили 22 тысячи ВНЖ (доля в 4,8 процента).