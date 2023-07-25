Спрогнозирован дефицит продовольствия в Европе, Африке и Индии

В Европе, Африке и Индии в 2023 году может наблюдаться дефицит или подорожание продовольствия. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты международного опроса производителей, экспортеров и импортеров аграрной продукции, который провела компания «Технологии доверия» (бывшая PwC).

Вместе с тем ожидается, что рынки АПК некоторых стран Ближнего Востока, Северной Африки и Азии продемонстрируют самый большой рост.

Участниками опроса стали более 100 представителей крупных производителей, экспортеров и импортеров из РФ и 17 зарубежных стран.

Согласно материалам, представленным на презентации ежегодного аналитического доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК 2022/23», существует вероятность нехватки продовольствия или рост цен на него в странах Африки, в том числе Египте, странах Европы, Индии.

Подчеркивается, что за пять месяцев 2023 года продукты в Европе показали рост на 16,6%. Наибольшее повышение стоимости зафиксировано по сахару (+54,9%), молоку (+25%) и яйцам (+22,7%). По словам авторов исследования, пакет молока в одни руки «становится новой реальностью для ЕС».