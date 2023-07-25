Пошлины на ввоз импортных вин предложили увеличить в 1,5 раза

Минэкономразвития предложило увеличить пошлины на ввозимые из «недружественных» стран вина с 12,5% до 20%, но «не менее чем $1,5 за литр». Размер ставки рассчитывался как чувствительный в качестве контрсанкции, сообщают «Ведомости».

По словам собеседника издания, правительство ещё не приняло окончательного решения по пошлинам. Представитель Минфина отметил, что повышение пошлин «для защиты отечественных производителей» прорабатывалось комиссией по таможенно-тарифному регулированию при Минэкономразвития. Необходимо было выработать сбалансированное решение, которое не приведет к значимому росту цен для потребителей, уточнил он.

В Минфине заверили, что обсуждаемая мера позволит «сохранить стабильность цен на российском рынке вина». По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, повышение ударит по недорогому сегменту, стоимость таких напитков вырастет примерно в два раза. В целом рост цен в рознице может составить не менее 10%.

Гендиректор «Infoline Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что инициатива станет импульсом для развития отечественного виноделия. Российские компании начнут инвестировать больше средств в выращивание винограда, в результате чего такое сырье станет возможно полностью заместить импорт. В свою очередь ритейлерам станет выгоднее продвигать отечественную продукцию, полагает аналитик.