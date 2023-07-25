В ЦБ обеспокоены высоким темпом роста розничного кредитования

Он подчеркнул, что такая тенденция несет риски закредитованности населения.

Согласно материалам регулятора, российский банковский сектор в первом полугодии 2023 года получил 1,7 трлн рублей чистой прибыли.

Банкам удалось в июне нарастить прибыль на 15% — до 314 млрд рублей.

Увеличение выдачи ипотеки в июне ускорилось до 2,5% с майских 2,2%. Рост стал рекордным с декабря 2022 года.

Ранее «Известия» сообщили, что в России планируют предупреждать граждан об опасности кредитов и займов. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.