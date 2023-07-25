В ЦБ обеспокоены высоким темпом роста розничного кредитования
Глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов указал на обеспокоенность Банка России из-за высокого темпа роста розничного кредитования, передает агентство «Прайм».
Он подчеркнул, что такая тенденция несет риски закредитованности населения.
Согласно материалам регулятора, российский банковский сектор в первом полугодии 2023 года получил 1,7 трлн рублей чистой прибыли.
Банкам удалось в июне нарастить прибыль на 15% — до 314 млрд рублей.
Увеличение выдачи ипотеки в июне ускорилось до 2,5% с майских 2,2%. Рост стал рекордным с декабря 2022 года.
Ранее «Известия» сообщили, что в России планируют предупреждать граждан об опасности кредитов и займов. Соответствующий законопроект к внесению в Госдуму подготовили депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Согласно документу, власти внесут поправки в ст. 28 закона «О рекламе». Так, реклама услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, должна сопровождаться предупреждением, что это может стать причиной личного банкротства.