Вьетнам намерен увеличить добычу редкоземельных металлов в 470 раз

Правительство Вьетнама разработало план увеличения добычи редкоземельных металлов до 2,02 млн тонн в год к 2030 году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

В прошлом году объем добычи составил 4,3 тыс. тонн. Таким образом, за восемь лет он должен увеличиться примерно в 470 раз.

Вьетнам занимает шестое место в мире по добыче редкоземельных металлов, но по объему запасов находится на втором месте после Китая, где в прошлом году было добыто 210 тыс. тонн. Резервы Вьетнама оцениваются в 22 млн тонн.

Правительство планирует использовать редкоземельные металлы для перехода на возобновляемые источники энергии и экспорта. Компании, которые будут заниматься добычей и переработкой, должны соблюдать экологические нормы и иметь современное оборудование.