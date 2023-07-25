В ЕС согласовали сокращение энергопотребления к 2030 году
Сегодня Совет ЕС окончательно утвердил новые правила по сокращению конечного потребления энергии на 11,7% к 2030 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.
«Государства-члены ЕС должны коллективно обеспечить сокращение конечного энергопотребления не менее чем на 11,7% к 2030 году по сравнению с прогнозами, сделанными в 2020 году», - говорится в заявлении.
В директиве по энергоэффективности отмечается, что верхний предел конечного энергопотребления в ЕС должен составлять 763 млн тонн нефтяного эквивалента и 993 млн тонн нефтяного эквивалента для первичного потребления.
«Предел для конечного потребления будет обязательным для государств-членов ЕС, в то время как цель потребления первичной энергии будет ориентировочной. Конечное потребление представляет собой энергию, которая поступает к конечным пользователям, в то время как потребление первичной энергии также включает то, что используется для производства и поставки энергии», - уточняется в заявлении.
В Совете ЕС также отметили, что доля вклада каждого государства союза будет учитывать энергоемкость, ВВП на душу населения, уровень развития возобновляемой энергетики и потенциал энергосбережения. Возможность отклонения от расчетов составит 2,5%.
«Новые правила устанавливают конкретное обязательство для государственного сектора по достижению годового сокращения потребления энергии на 1,9%», - пояснили там.
Новые правила вступят в действие в течение 20 дней после публикации.
Напомним, что после начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, европейские страны согласовали отказ от поставок газа из России. Это повлекло за собой энергетический кризис, нестабильную экономическую ситуацию и резкий рост инфляции в Европе.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков в своей статье для издания EUobserver констатировал, что страны Европы совершили этой зимой «коллективный подвиг», сократив потребление природного газа почти на 20%.
Однако, по его словам, вызванный отказом от российских нефти и газа кризис разрушает европейскую промышленность, так как из-за высоких цен на энергоносители закрываются заводы, в том числе по производству алюминия и удобрений. При этом сохраняется нестабильность с поставками энергоресурсов, и Европа рискует оказаться неготовой к следующей зиме.