В ЕС согласовали сокращение энергопотребления к 2030 году

Сегодня Совет ЕС окончательно утвердил новые правила по сокращению конечного потребления энергии на 11,7% к 2030 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте совета.

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«Государства-члены ЕС должны коллективно обеспечить сокращение конечного энергопотребления не менее чем на 11,7% к 2030 году по сравнению с прогнозами, сделанными в 2020 году», - говорится в заявлении.

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В директиве по энергоэффективности отмечается, что верхний предел конечного энергопотребления в ЕС должен составлять 763 млн тонн нефтяного эквивалента и 993 млн тонн нефтяного эквивалента для первичного потребления.

«Предел для конечного потребления будет обязательным для государств-членов ЕС, в то время как цель потребления первичной энергии будет ориентировочной. Конечное потребление представляет собой энергию, которая поступает к конечным пользователям, в то время как потребление первичной энергии также включает то, что используется для производства и поставки энергии», - уточняется в заявлении.

В Совете ЕС также отметили, что доля вклада каждого государства союза будет учитывать энергоемкость, ВВП на душу населения, уровень развития возобновляемой энергетики и потенциал энергосбережения. Возможность отклонения от расчетов составит 2,5%.

«Новые правила устанавливают конкретное обязательство для государственного сектора по достижению годового сокращения потребления энергии на 1,9%», - пояснили там.

Новые правила вступят в действие в течение 20 дней после публикации.

Напомним, что после начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. В частности, европейские страны согласовали отказ от поставок газа из России. Это повлекло за собой энергетический кризис, нестабильную экономическую ситуацию и резкий рост инфляции в Европе.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Димитр Лилков в своей статье для издания EUobserver констатировал, что страны Европы совершили этой зимой «коллективный подвиг», сократив потребление природного газа почти на 20%.