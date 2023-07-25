Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти резко сократились

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти за рубеж резко сократились — более чем на треть по сравнению с пиковыми значениями годом ранее. Об этом со ссылкой на Главное управление статистики королевства пишет Bloomberg.

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Согласно последним данным, поставки за границу нефти, включая продукты ее переработки, в мае 2023 года упали до 19,2 миллиарда долларов — самого низкого уровня с сентября 2021 года. При этом доля продаж нефти в общем объеме экспорта снизилась до 74 процентов с почти 81 процента год назад. Для сравнения, в июне 2022 года Саудовская Аравия экспортировала нефти на 31 миллиард долларов, а в апреле 2023 года — на 22,3 миллиарда.

Королевство является крупнейшим в мире экспортером нефти. В 2022 году страна получила неожиданно высокую прибыль на фоне роста цен и объема добычи. Однако в этом году Саудовская Аравия заявила о добровольном сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки, на данный момент момент эта мера продлена на август. Экспортеры нефти договорились о снижении добычи в попытках повысить цены на рынках, сокращая объем предложения.

В ходе торгов 24 июля цены на нефть эталонного сорта Brent выросли до рекордных с 25 апреля значений. В верхней точке стоимость топлива подскочила почти на два процента, до 82 долларов за баррель. На момент написания материала нефть Brent торговалась на уровне 82,86 доллара, свидетельствуют данные биржи ICE.