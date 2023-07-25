РТС предложил меры по стабилизации цен на топливо в опте
Российский Топливный Союз (РТС), объединяющий сети АЗС, предложил несколько мер для стабилизации цен на топливо в оптовой торговле, включая налоговое и таможенное регулирование. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующее письмо от главы союза Евгения Аркуши было направлено российскому премьеру Михаилу Мишустину. В нем предлагается запретить экспорт бензина и дизеля для компаний, которые сами не производят этот вид топлива, а также повысить приоритетность перевозок моторного топлива железнодорожным транспортом.
Кроме того, РТС предлагает уменьшить допустимый рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо до 3% и 5% соответственно, а также увеличить нормативы биржевых продаж до 15%, чтобы снизить волатильность биржевых ценовых индикаторов. РТС обращается к Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность внедрения этих мер для нормализации ситуации с ценообразованием на рынке моторных топлив.
Напомним, оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) продолжают расти с середины мая текущего года, достигая рекордных значений. РТС указывает на снижение предложения на СПБМТСб на 12% в результате остановок НПЗ на ремонты и наращивания экспорта из-за корректировки демпфера и падения курса рубля, что сделало поставки за рубеж более привлекательными, чем на внутреннем рынке.