РТС предложил меры по стабилизации цен на топливо в опте

Российский Топливный Союз (РТС), объединяющий сети АЗС, предложил несколько мер для стабилизации цен на топливо в оптовой торговле, включая налоговое и таможенное регулирование. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующее письмо от главы союза Евгения Аркуши было направлено российскому премьеру Михаилу Мишустину. В нем предлагается запретить экспорт бензина и дизеля для компаний, которые сами не производят этот вид топлива, а также повысить приоритетность перевозок моторного топлива железнодорожным транспортом.

Кроме того, РТС предлагает уменьшить допустимый рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо до 3% и 5% соответственно, а также увеличить нормативы биржевых продаж до 15%, чтобы снизить волатильность биржевых ценовых индикаторов. РТС обращается к Михаилу Мишустину с просьбой рассмотреть возможность внедрения этих мер для нормализации ситуации с ценообразованием на рынке моторных топлив.