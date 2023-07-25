В России обязали финансовые организации отвечать на обращения клиентов
Государственной думой был принят во втором и третьем чтении закон, который вводит для кредитных и некредитных финансовых организаций обязанность отвечать на обращения клиентов, передает агентство «Прайм».
Документом устанавливается единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Банку России, уже с 1 июля следующего года.
Речь идет о кредитных, страховых, микрофинансовых, клиринговых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, НПФ, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентствах, биржах, операторах финансовых платформ и информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
Им необходимо будет отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, а при необходимости запроса дополнительных документов и материалов — продлевать этот срок, но не более чем на 10 дней.
Нововведения затрагивают также обращения, которые поступили в эти организации как напрямую, так и через Центробанк.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязанности банков проверять все денежные переводы физлиц на предмет мошенничества.