В России обязали финансовые организации отвечать на обращения клиентов

Государственной думой был принят во втором и третьем чтении закон, который вводит для кредитных и некредитных финансовых организаций обязанность отвечать на обращения клиентов, передает агентство «Прайм».

Документом устанавливается единообразный подход к рассмотрению обращений, связанных с деятельностью организаций, поднадзорных Банку России, уже с 1 июля следующего года.

Речь идет о кредитных, страховых, микрофинансовых, клиринговых организациях, профучастниках рынка ценных бумаг, НПФ, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентствах, биржах, операторах финансовых платформ и информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Им необходимо будет отвечать на обращения в течение 15 рабочих дней со дня их регистрации, а при необходимости запроса дополнительных документов и материалов — продлевать этот срок, но не более чем на 10 дней.

Нововведения затрагивают также обращения, которые поступили в эти организации как напрямую, так и через Центробанк.