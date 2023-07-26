Экономист назвал проблему поставок украинского зерна через порты Прибалтики

«Теоретически Украина, конечно, может найти какие-то маршруты: отыскать локомотивы, вагоны для поставок, так как сначала там идет большое сухопутное плечо, а потом уже выход на морские погрузки и терминалы. Но это требует серьезных организационных усилий, заключения дополнительный соглашений между странами — все это лишает украинское зерно конкурентоспособности по цене», — сказал Беляев.