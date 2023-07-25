Экономист рассказал о плюсах и минусах цифрового рубля

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил планы Центробанка по выпуску цифрового рубля. Он пояснил, что цифровой рубль будет использоваться для платежей и переводов, но открытие вкладов или получение кредитов в цифровой валюте пока не предусмотрено.

Эксперт отметил, что цифровой рубль имеет свои преимущества. Это может принести определенные удобства для граждан и бизнеса при совершении платежей и расчетов. Цифровая валюта будет легко обмениваться, ее можно будет использовать для трансграничных переводов, она защищена от подделок.

Тем не менее, есть и определенные риски. Как отметил эксперт, это потенциал для еще большего контроля за расходами и доходами как граждан, так и бизнеса со стороны государства.

Гольдфайн также добавил, что пока непонятно, насколько надежно защищен цифровой рубль от кибератак, не возникнут ли трудности в повседневным использованием, передает Общественная Служба Новостей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля - специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года.

В России введена законодательная база для внедрения цифрового рубля, она заработает уже с 1 августа. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Третья форма денег (наряду с наличными и безналичными рублями) будет выпускаться дополнительно к первым двум.

Подписанный закон вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля в финансовую систему, в том числе он определяет правовой статус цифрового рубля и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля - Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

Совету директоров Банка России еще предстоит определить тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. "Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа", - рассказывают в Банке России.

На законодательном уровне закрепляются обязательства Банка России как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Документ устанавливает для операций и счетов цифрового рубля действующие требования по соблюдению банковской тайны.

"Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут. Это поддержит развитие конкуренции и инноваций на финансовом рынке. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия", - рассказывают в ЦБ.

Цифровые рубли можно будет использовать точно так же, как и обычные купюры и монеты, банковские карты и электронные кошельки: расплачиваться за товары и услуги, делать переводы. Цифровые рубли будут эквивалентны наличным и безналичным: один наличный рубль равен одному безналичному рублю и равен одному цифровому рублю.

Главное отличие цифровых рублей от существующих форм в том, что они будут храниться не в портмоне и не на банковских счетах, а в цифровых кошельках на платформе Банка России. Проводить же расчеты цифровыми рублями можно будет через мобильные приложения банков, которые подключатся к этой платформе.

Как подчеркивала глава Банка России Эльвира Набиуллина, "никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается".

"Это абсолютно добровольное использование, это дополнительная возможность для людей: хотят - пользуются, хотят - не пользуются. Но мы, действительно, рассчитываем на то, что это будет удобнее, дешевле и для людей, и для бизнеса, и они начнут этим пользоваться. Это новая возможность", - отметила глава Банка России.

По ее словам, массовое внедрение новой формы денег произойдет не раньше 2025 года.

Эксперт по финансам и инвестициям, основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов выразил мнение, что внедрение цифрового рубля — важный шаг на пути к централизованной цифровизации финансовой экосистемы.

Цифровой рубль не приведёт к увеличению общей денежной массы в экономике и не повлияет на стоимость рубля — его курс останется стабильным и равным другим формам рубля, объяснил эксперт в беседе с «Известиями».

По его словам, цифровой рубль не имеет ничего общего с криптовалютами, так как представляет собой полностью централизованную форму цифровой валюты, эмитируемой Центральным банком.

«Я думаю, что через три-пять лет, может — чуть больше, люди будут пользоваться цифровыми рублями в повседневной жизни: даже в кофейнях будут установлены терминалы сканирования лица и по биометрии будут списывать цифровые рубли», — сказал Голованов, отметив, что все технологии для этого уже есть.

Экономист и аналитик Александр Разуваев перечислил преимущества цифрового рубля. По его мнению, прежде всего выгоду почувствуют предприниматели.

«Это выгодно бизнесу, так как мы получаем доступ к трансграничным переводам. Для граждан пока ничего не меняется: онлайн-банки сейчас очень удобные», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, цифровой рубль свидетельствует о развитии научно-технического прогресса.

Разуваев также пояснил, что у людей всегда будет выбор — карта, наличные или цифровой рубль.

В ноябре 2022 года Банк России прогнозировал долю безналичных платежей в розничной торговле на уровне 78—80% в 2023 году.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно с начала 2025 года.

Пока не предполагается перечисление зарплат на цифровые счета россиян. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 25 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».

Одним из главных экономических законов весенней сессии стал закон о цифровом рубле. Это третья форма национальной валюты России, наравне с наличными и безналичными деньгами. Однако перечисление зарплаты в цифровых рублях — дело не ближайшего будущего, считает депутат.

«Очевидно, пока зарплаты будут выдаваться либо в виде наличных, либо перечисляться на банковский счет. Пока не предполагается открытие специального счета. А счет будет один у человека и у предприятия, больше счетов они не могут открывать в этой информационной системе», — пояснил парламентарий.

Поэтому пока зарплату таким образом люди получать не смогут.

На цифровой рубль пока не планируют начислять проценты, поэтому он вряд ли станет средством накопления. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 25 июля в пресс-центре «Парламентской газеты».

Одним из популярных законов весенней сессии стал закон о цифровом рубле. Это третья форма национальной валюты России, наравне с наличными и безналичными деньгами. По содержанию и функционалу такой рубль сохраняет все свои свойства как мера стоимости и средство обмена, но скорее всего не будет являться средством накопления, отметил депутат.

«Поскольку проценты начислять на цифровой рубль пока не предполагается», — пояснил парламентарий.

Аналитик диджитал-агентства TexTerra Светлана Шульман рассказала, что одним из важных преимуществ цифрового рубля является полная прозрачность транзакций.

«Такие рубли не будут переводиться с одних счетов на другие. Хранятся цифровые рубли в Центробанке независимо от того, кто ими владеет. При оплате коды переданных рублей будут переписываться на нового владельца внутри самого Центробанка», — объяснила Шульман в беседе с URA.RU.

По её словам, цифровой рубль также необходим экономике и всем компаниям, которые имеют контрагентов за рубежом. При договорённости стран цифровые валюты будут конвертироваться друг в друга по текущему курсу, что позволит избавиться от лишних транзакций.