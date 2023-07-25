Главное из заявлений Путина на совещании по экономическим вопросам

25 июля президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. Мы собрали главное из высказываний президента, которые были озвучены во время мероприятия.

В первую очередь президент отметил, что российские компании и предприятия справляются с возникшими сложностями и работают «в целом устойчиво».

«Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития», – заявил он.

Президент также добавил, что рост российского ВВП в 2023 году может перекрыть снижение, которое наблюдалось в прошлом году. По словам Путина, за весь 2022 год ВВП России снизился на 2,1%, однако за период с января по май 2023 года этот показатель вырос на 0,6%.

«Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%», – сказал он.

Особое внимание президент уделил индексации зарплат специалистов бюджетной сферы. Путин поручил правительству своевременно заниматься индексированием, чтобы кадры не уходили из бюджетной сферы.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем, из бюджетной сферы люди будут уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», – подчеркнул он.

Кроме того, Путин рассказал о существенном росте ненефтегазовых доходов. По его словам, за полгода они выросли на 17,8%, при этом по итогам второго квартала 2023 года темп роста составил 43,5%.

«Наряду с хорошей динамикой в обрабатывающих отраслях все это указывает на укрепление реального сектора, расширение отечественного производственного бизнеса», – рассказал он.