Минсельхоз оценил ситуацию с ценами на гречку в России

Ценовая ситуация на рынке круп в России стабильна, цена на гречневую крупу в июле на 43% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом - на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в 2023 году площадь под такими социально значимыми культурами, как рис и гречиха, запланирована больше, чем в 2022 году. Урожай риса ожидается на уровне порядка 1 млн тонн, что выше уровня прошлого года (927 тыс. тонн).

Производство гречихи также может превысить прошлогодний уровень (1,22 млн тонн) и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки, добавляется в сообщении.

"Минсельхоз России проводит комплекс мер, направленных на обеспечение продовольственной безопасности страны. В частности, на рассмотрение в правительство РФ направлен проект постановления о введении временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы. Ограничения помогут исключить риски дефицита, загрузить предприятия переработки и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей", - заявили в пресс-службе министерства.