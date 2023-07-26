Аксенов сообщил о переносе Ялтинского экономического форума
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил переносе на более поздний срок Ялтинского международного экономического форума.
В соцсетях глава региона сослался на соответствующее распоряжение главы республики Крым.
В 2020 и 2021-х годах ЯМЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса. В 2022 году мероприятие перенесли на второй квартал 2023 года.
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проводится ежегодно с 2015 года в Крыму, в городе Ялте.