Испанию заподозрили в нарушении антироссийских санкций

В Европарламенте (ЕП) заподозрили Испанию в нарушении антироссийских санкций. Члены ЕП от Испании Карлес Пучдемонт, Антоний Комин и Клара Понсати обратились к Европейской комиссии с предположением, что государство участвует в действиях, противоречащих принятым против России ограничениям, сообщает Lenta.ru.

«В июне 2023 года была осуществлена очередная прямая танкерная отгрузка нефти из порта Тамань в порт Мотриль. Задействованный танкер имеет полную грузоподъемность 12 970 т. Некоторые страны уже начали принимать меры по прекращению договоренностей, которые обходят санкции против России», — подчеркнули члены ЕП.

Они напомнили, что в июне 2022 года был принят шестой пакет санкций, согласно которому поставки сырой нефти из России ограничиваются с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2023 года запрещается экспорт других продуктов нефтепереработки. В связи с этим члены ЕП задались вопросами, знала ли Европейская комиссия о произведенной поставке и какие меры будут предприняты, чтобы остановить подобные действия.