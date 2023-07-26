Глава Сбера принял участие в правительственном совещании по туризму

«Работу Сбера в сфере туризма можно разбить на три части: первая — стратегический консалтинг в регионе, который помогает в анализе конкурентных преимуществ и генеральном планировании; вторая — это планирование туристических кластеров как единого целого, чтобы обеспечить туристов не только отелем, но и предоставить им всю сопутствующую инфраструктуру. Третья — большие данные, которые Сбер дает бизнесу, для точного определения локаций, где правильнее всего поставить автозаправочную станцию, открыть ресторан, где эффективнее построить гостиницу. Это помогает бизнесу в три раза улучшить эффективность инвестиций в сферу туризма», — отметил Греф.