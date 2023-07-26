В Польше готовятся к массовым увольнениям

Жители Польши могут столкнуться с массовым увольнением в связи с проблемами у предприятий. Об этом сообщает Business Insider Polska, передает агентство «Прайм».

В стране наблюдается значительный избыток мощностей в промышленности. Ключевые отрасли страны зафиксировали значительный дефицит заказов в сравнении с производственными мощностями. По большей части ситуация обусловлена высокими ценами на энергоносители, говорится в материале.

В Польше возник мощный спад в перерабатывающей промышленности. В июле она работала только на 78 процентов мощности, что стало наименее эффективным использованием ее за последние девять лет, отмечает автор статьи.

В текущий период на финансовые проблемы указывают кожевники, в полиграфии и производители изделий из металла.

Подчеркивается, что другой проблемой в стране стало уменьшение использования мощностей НПЗ - водители покупают меньше топлива в целях экономии (да и ряда ограничений по перевозкам).

Также в стране наблюдается сокращение внешних заказов из других государств.