ЦБ сообщил о сокращении числа поддельных денежных знаков в РФ

Банк России сообщил о выявлении во втором квартале 2023 года 3068 поддельных денежных знаков. Показатель уменьшился к такому же периоду прошлого года на 51,96%, передает «Коммерсант».

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В апреле-июне выявили 2119 поддельных банкнот номиналом 5 тыс. рублей, 632 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей, 185 — номиналом 2 тыс. рублей.

Также выявлена одна 200-рублевая поддельная банкнота. ЦБ сообщил также об обнаружении 54 поддельных монет номиналом 10 рублей, 12 поддельных монет номиналом 5 рублей.

В Центральном федеральном округе зафиксировано самое большое число поддельных денежных знаков (1663). На втором месте — Южный федеральный округ (493), на третьем — Северо-западный федеральный округ (357).

Поддельных банкнот иностранных государств выявлено 350.

Ранее Федеральная служба безопасности вместе с МВД пресекла деятельность типографии в Дагестане, которая печатала фальшивые деньги.