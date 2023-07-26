Экономист рассказал про антидолларовый план России и Африки

«Если в денежном отношении объемы экспорта и импорта будут примерно уравнены, торговля в нацвалютах – вещь абсолютно реалистичная. Поскольку валюты африканских государств не свободно конвертируемые, все зависит от баланса двусторонней торговли. Мы же с ними уже торгуем, вопрос в балансе и политической воле по переходу на расчеты в нацвалютах, дальше начинается техника», – рассказал эксперт.