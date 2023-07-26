Экономист рассказал про антидолларовый план России и Африки
Экономист Денис Ракша рассказал, что Россия и страны Африки могут снизить долю доллара в международных расчётах, заменив американскую валюту национальными при двусторонней торговле. Об этом сообщает Национальная Служба Новостей.
«Если в денежном отношении объемы экспорта и импорта будут примерно уравнены, торговля в нацвалютах – вещь абсолютно реалистичная. Поскольку валюты африканских государств не свободно конвертируемые, все зависит от баланса двусторонней торговли. Мы же с ними уже торгуем, вопрос в балансе и политической воле по переходу на расчеты в нацвалютах, дальше начинается техника», – рассказал эксперт.
Ракша также добавил, что переход от доллара может быть совершён не только в национальные валюты – доллар могут заменить на китайский юань или дирхаму.