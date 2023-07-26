В России резко вырос объем производства сигарет

В июне 2023 года в сравнении с июнем 2022 года индекс промышленного производства составил 106,5 процента, при этом объем производства табачных изделий вырос на 26,3 процента. Об этом 26 июля сообщается в бюллетене Росстата о промышленном производстве в первом полугодии 2023 года.

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Согласно документу, также существенный рост показали производство компьютеров, электронных и оптических изделий (71,6 процента), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (151,7 процента) и производство готовых металлических изделий (45,8 процента).

А наибольшее снижение продемонстрировали копировальная и демографическая деятельность (на 8,7 процента) и добыча прочих полезных ископаемых (на 14,8 процента).