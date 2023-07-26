ФРС США повысила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, на очередном заседании по монетарной политике вновь повысила диапазон базовой процентной ставки после одного перерыва. Диапазон увеличен на 0,25 процентного пункта и теперь составляет 5,25-5,5% годовых.

"Последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность расширяется умеренными темпами. Прирост рабочих мест в последние месяцы был устойчивым, а уровень безработицы оставался низким. Инфляция остается повышенной", - говорится в релизе ФРС.

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В Федрезерве отметили, что продолжат возвращать инфляцию к целевому уровню в 2%. "При определении степени дополнительного ужесточения политики, которое может потребоваться для возврата инфляции к 2% с течением времени, будет принято во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, запаздывание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые факторы", - указали в ФРС.

Ранее федеральное бюро статистики США сообщило, что годовая инфляция в США в июне замедлилась до 3% после майского показателя в 4% и апрельского в 4,9%. Это минимальный показатель с весны 2021 года. Потребительская инфляция в США в июне росла в основном за счет повышения цен на бензин и аренду жилья.

В ФРС начали увеличивать диапазон базовой процентной ставки на каждом заседании с марта 2022 года из-за высокой инфляции. Тогда ставка была повышена впервые с декабря 2018 года. В 2020 году Федрезерв в ответ на кризис, вызванный пандемией коронавируса, напротив, неожиданно резко и внепланово понизил диапазон ставки до 0-0,25%. С этой отметки и начался непрерывный рост ставок весной прошлого года: до прошлого заседания 14 июня ФРС провела десять раундов повышения диапазона базовой ставки подряд. Июньский перерыв в цикле повышения был связан с позитивными данными по инфляции, в ФРС отмечали, что тогдашнее сохранение диапазона ставки позволит американскому регулятору оценить дополнительные экономические показатели и их влияние на денежно-кредитную политику.