Госдеп оценил возможность коллапса российской экономики
Вашингтон не видит предпосылок для коллапса российской экономики на фоне проведения спецоперации на Украине, рассказал координатор санкционной политики Госдепа США Джеймс О'Брайен. Обэтом пишет ТАСС.
Чиновник отметил, что российская экономика в феврале 2022 года входила в топ-10 крупнейших экономик мира.
В настоящее время, заметил О'Брайен, в Госдепе не видят предпосылок к краху российской экономики.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские компании т промышленные площадки справляются с возникшими сложностями и работают «в целом устойчиво».
По словам главы государства, в стране наблюдается заметное продвижение по важнейшим направлениям развития.
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