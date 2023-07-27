"Известия": Центробанк ужесточит контроль за банковскими ячейками
Центральный банк России поддерживает инициативу депутатов Государственной думы, просивших из-за участившихся случаев хищения денег и ценностей из банковских ячеек регламентировать правила по наличию охранных систем и идентификации лиц, допускаемых к таким хранилищам. Об этом сообщает газета "Известия".
Центральный банк заявил, что он готов усилить требования к хранению денег и других материальных ценностей в индивидуальных банковских сейфах (банковских ячейках). Эксперты считают, что в настоящее время банковские ячейки представляют собой наименее регулируемую и контролируемую часть услуг, предоставляемых банками.
Так, наиболее пристальное внимание требуется уделить правилам доступа сотрудников банков к ячейкам, а также информационной безопасности и системам сигнализации, действующих для предупреждения хищений из ячеек.
Основной проблемой, по мнению экспертов, является то, что банки из-за отсутствия четких правил игнорируют принципы безопасности. Поэтому в помещениях с ячейками нередко отсутствует видеонаблюдение и охранные системы, что позволяет злоумышленникам получить вскрывать индивидуальные банковские сейфы.
Эксперты уверены, что игнорирование банками регламента должно караться санкциями, а суды должны становиться на сторону пострадавшего клиента. Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о переводах до 30 млн рублей между своими счетами без комиссий.