В ВТБ ожидают повышения ключевой ставки ЦБ

В ВТБ считают, что в России ключевая ставка ЦБ будет повышаться. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов в ходе телефонной конференции, передает ТАСС.

Так, по его словам, в сентябре ставка может достичь 9% годовых, а в октябре - 9,5%. Банкир не исключил того, что на таких отметках она продержится до конца текущего года.

В минувшую пятницу Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 8,50% годовых. В своем пресс-релизе ЦБ отметил, что текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Как подчеркнул Центробанк, динамика внутреннего спроса и произошедшее с начала 2023 года ослабление рубля значительным образом усиливают проинфляционные риски.