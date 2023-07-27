В России расширят список регионов с запретом на вывоз красной икры

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков не исключил того, что практика по ограничению вывоза красной икры для пассажиров авиарейсов будет внедрена в других регионах, помимо Камчатки. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах саммита Россия – Африка, передает ТАСС.

Эксперимент, ограничивающий 10 кг допустимый вес вывозимой авиапассажирами красной икры, стартовал на Камчатке с 1 ноября 2022 года.

Шестаков положительно оценил его результаты. По словам, заинтересованность в эксперименте проявила Чукотка.

«Я думаю, что, если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, то, конечно, на все дальневосточные регионы будем распространять», - указал руководитель Росрыболовства.

Он также отметил необходимость доработать правила эксперимента.