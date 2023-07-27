В России расширят список регионов с запретом на вывоз красной икры
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков не исключил того, что практика по ограничению вывоза красной икры для пассажиров авиарейсов будет внедрена в других регионах, помимо Камчатки. Соответствующее заявление он сделал в кулуарах саммита Россия – Африка, передает ТАСС.
Эксперимент, ограничивающий 10 кг допустимый вес вывозимой авиапассажирами красной икры, стартовал на Камчатке с 1 ноября 2022 года.
Шестаков положительно оценил его результаты. По словам, заинтересованность в эксперименте проявила Чукотка.
«Я думаю, что, если мы увидим хороший результат по итогам этой путины, то, конечно, на все дальневосточные регионы будем распространять», - указал руководитель Росрыболовства.
Он также отметил необходимость доработать правила эксперимента.
Ранее Шестаков заявил, что российским рыбакам удается полностью обеспечивать внутренний рынок рыбой. Он отметил, что на импорт приходится небольшая доля тех биоресурсов, которые не вылавливаются на аквакультурных предприятиях.