ЕЦБ повысил базовую ставку

"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.", - говорится в сообщении.