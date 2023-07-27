ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,25% годовых
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 25 б. п., следует из сообщения, опубликованного по итогам заседания совета регулятора.
"Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.", - говорится в сообщении.
Таким образом, базовая процентная ставка увеличена до 4,25% годовых, ставка по депозитам - до 3,75%, по краткосрочным кредитам ЕЦБ - до 4,5%.