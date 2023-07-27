ЕЦБ повысил базовую ставку

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.», - отмечается в сообщении регулятора.

«Условия финансирования ужесточились и все больше снижают спрос, что является важным фактором для возвращения инфляции к целевому показателю», - подчеркнул регулятор.

После начала российской специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию. США и ЕС ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в странах Евросоюза.