ЕЦБ повысил базовую ставку

Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25% годовых
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на фоне роста инфляции принял решение увеличить базовую процентную ставку до 4,25% годовых. Об этом пишет ТАСС.
«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 б.п.», - отмечается в сообщении регулятора.
Помимо базовой процентной ставки, до 3,75% увеличена ставка по депозитам, а ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ повышена до 4,5%.
ЕЦБ прогнозирует, что инфляция до конца года продолжит снижаться, однако пока останется выше целевого уровня.
«Условия финансирования ужесточились и все больше снижают спрос, что является важным фактором для возвращения инфляции к целевому показателю», - подчеркнул регулятор.
После начала российской специальной операции на Украине западными странами было усилено санкционное давление на Россию. США и ЕС ввели ограничения, в том числе и на закупку российских угля и нефти, а также на поставки оборудования в Россию. Эти действия привели к росту цен и масштабному энергетическому кризису в странах Евросоюза.