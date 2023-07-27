В Госдуме озвучили последствия заморозки цен на бензин

Регулирование возросших цен на бензин, их возможная заморозка приведет к дефициту топлива в регионах РФ и закрытию заправок, предположил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Об этом пишет «Прайм».

Завальный пояснил, что в настоящее время в России оптовые цены на топливо практически сравнялись с розницей.

Парламентарий отметил, что на фоне роста оптовых цен заработок заправок существенно упал. По его мнению, такая ситуация может продолжаться 1-3 месяца, но в дальнейшем необходимо будет принять решение.

Нужно будет, уточнил он, либо закрыть заправки, либо повысить цены. Других вариантов нет, подчеркнул он.

Заморозка цен, полагает Завальный, приведет к тому, что в ряде регионов не будет заправок и, соответственно, «не будет бензина ни за какие деньги».