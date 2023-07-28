Минпромторг обновил перечень параллельного импорта

Минпромторг России утвердил обновленный перечень товаров, которые разрешены к параллельному импорту. Об этом первый заместитель главы министерства Василий Осьмаков, передает РИА Новости.

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Как подчеркнул Осьмаков, в ближайшее время список будет направлен в Минюст. Он также добавил, что работа над списком для параллельного импорта продолжается. Новый перечень может быть подготовлен через два-три месяца.

Ранее были названы самые популярные товары для параллельного импорта. Чаще всего по параллельному импорту в Россию поставляют электронику и товары для дома. Популярностью пользуются и такие категории, как одежда и обувь, товары для детей, автотовары и товары для красоты и здоровья.